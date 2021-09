Roma, dopo il ko nel derby il club rischia una multa per l'inno: i dettagli

Dopo la sconfitta nel derby potrebbe arrivare un'altra brutta notizia per la Roma. La società ha infatti deciso di far risuonare l'inno giallorosso subito dopo quello della Serie A nelle gare ufficiali del campionato. Nel match contro l'Udinese infatti il direttore di gara ha dovuto attendere che finisse l'inno per fischiare l'inizio del match. Per questo motivo la Lega di Serie A ha messo sotto osservazione il club e se questo dovesse ripetersi la società potrebbe ricevere una multa.

