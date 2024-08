Roma | Dybala spiega il no all'Arabia: "Ecco perché ho rifiutato. E ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma cade in casa contro l'Empoli sotto i colpi di Gyasi e Colombo. Festa rovinata a Dybala, pronto a ritrovare i suoi tifosi dopo il mancato trasferimento all'Al-Qadisiya. A fine gara, proprio Dybala è intervenuto ai microfoni di Sky: "Ho messo tante cose sul tavolo oltre i soldi, la famiglia, mia moglie, l'affetto dei tifosi, la possibilità di giocare ancora con la Nazionale. Io mi sento molto bene, anche se leggo spesso critiche sugli infortuni. Il mio procuratore non avrebbe preso tutti quei soldi di cui si è scritto, la cosa più importante per lui era la mia felicità, lavoro da tempo con lui”.

E ancora: "Non sento che la mia scelta mi metta una pressione in più, io mi preparo al massimo per ogni partita e allenamento, quello che fai suscita allegria nella gente. Bisogna essere sempre professionali e anche questa serata l'ho vissuta come tutte le altre".

