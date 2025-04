Roma | Gasparri punge: "Nuovo allenatore? Mai uno che è stato alla Lazio"

Il senatore Maurizio Gasparri, noto tifoso giallorosso presente all'Olimpico per la sfida di ieri sera, è stato intercettato dai microfoni di Calciomercato.it e ha rilasciato dichiarazioni in merito al nuovo allenatore. Gasparri punge i Friedkin ma anche e soprattutto la Lazio. Ecco di seguito le sue parole prima di Roma - Juventus: “La Lazio ha vinto a Bergamo, la sfida Champions diventa pesante. Siamo risaliti solo grazie a Ranieri, nonostante i Friedkin e Juric. Fosse stato per le scelte fatte dalla proprietà saremmo stati sulla soglia della Serie B. Merito di Ranieri essere arrivati fin qui. I Friedkin lascino la Roma e investano altrove. Allenatore? No a Pioli, Mancini e Sarri, mai un allenatore che è stato alla Lazio! Ten Hag? Spero in Ranieri...”

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.