Roma-Juve, Telese esulta a gara in corso: Lapo Elkann lo prende in giro

Sembrava avere la partita in pugno la Roma che, a poco più di 20 minuti dalla fine, stava battendo 3-1 la Juventus ed era in pieno controllo della gara. La squadra di Mourinho però ha spento completamente la luce e, nel giro di pochi minuti, si è fatta rimontare dai bianconeri. Allegri può esultare per la vittoria dei suoi che arriva grazie alla rimonta firmata Locatelli-Kulusevski-De Sciglio. Grande beffa per i giallorossi che vedono sfumare così l'occasione di vincere uno scontro diretto. Delusione anche per Luca Telese. Il giornalista, tifoso del Cagliari ma con simpatie per la Roma, si è reso protagonista di un siparietto esilarante. A gara in corso, sul risultato di 3-1, Telese ha scritto su Twitter: "Malgrado l’immancabile aiuto sul rigoretto, stavolta i gobbi se la prendono nder posto. Fa sempre piacere, a tutti quelli che amano il calcio". Alla fine dei 90 minuti è arrivata prontissima la risposta di Lapo Elkann che lo ha preso in giro così: "Ma chi sei Nostradamus?"