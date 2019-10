Roma, la Procura Federale apre l'indagine: Petrachi rischia la squalifica

Un caso di giustizia sportiva incombe sulla Roma, e riguarda il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Quest'ultimo avrebbe infatti iniziato a lavorare con i giallorossi mentre ancora il contratto con il Torino era in essere. La Procura Federale ha aperto l'indagine su segnalazione della presidenza Figc. Come riporta Il Tempo, tutto nasce in realtà da un vero e proprio autogol di Petrachi stesso. Durante la presentazione di Mkhitaryan dello scorso 10 settembre, così ha parlato in diretta televisiva a Trigoria riferendosi alle trattative per Dzeko: "Quando la prima volta a maggio ho incontrato l'Inter ho posto il mio prezzo". Il prezzo da pagare potrebbe essere una lunga squalifica.

