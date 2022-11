Roma - Lazio, Fonseca: "Mourinho? Sono più vicino al gioco di Sarri"

L'ex tecnico giallorosso parla del derby della Capitale ed esprime il suo parere sul confronto tra Mourinho e Sarri. A sorpresa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport commentando il derby della Capitale. L'ex tecnico giallorosso ha parlato del confronto tra i due mister e, a sorpresa, si è schierato dalla parte di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

Ci racconta perché è così speciale a Roma il derby?

"Questa rivalità tra i due club è storica. Qui (al Lille, ndr) ho vissuto in queste settimane un derby che è simile, ma il derby di Roma è diverso. Il giorno prima della partita è facile sentire il peso del derby. Dopo all'Olimpico pieno l'atmosfera è unica".

Mourinho contro Sarri: se dovesse scegliere di paragonare il suo calcio ad uno dei due, chi sceglierebbe?

"È una domanda difficile, ma è facile da capire che se parliamo di calcio ho sempre detto in passato che Sarri è uno degli allenatori che mi piace molto per il modo di giocare. Non posso dire il contrario. Sono più vicino al modo di giocare di Sarri. Ma questa non è una critica a Mourinho".