Roma - Lazio, Rocchi da non credere: il giudizio su Pairetto

Doveva essere Guida e invece, alla fine, a dirigere il derby della Capitale è stato Pairetto. Il fischietto di Nichelino ha faticato e non poco a mantenere le redini della gara e alcune decisioni, soprattutto sui cartellini, appaiono davvero assurde. Eppure il designatore degli arbitri Rocchi, ospite di Open Var su Dazn, si è complimentato con l'arbitro per il suo operato: "Faccio i miei personali complimenti a Pairetto perchè ha sostitutito un collega e preparare una gara così importante non è semplice. L'ha preparata al meglio, ha fatto una partita ottima in un contesto non semplice".