Roma, metro Repubblica riaperta: pazzesco, la scala mobile è guasta

La fermata della Metro A Repubblica è stata riaperta, ma la sorpresa, in positivo, si è presto trasformata in una sorpresa in negativo. 246 giorni sono serviti infatti per la riapertura con beffa: la scala mobile che il 23 ottobre si aprì sotto i tifosi del CSKA Mosca è ancora guasta, inutilizzabile. Gli 8 mesi non sono quindi serviti per ripararla, ma solo per metterla in sicurezza con delle transenne che ne impediscano l'accesso. Angelo Mantini, presidente del Comitato per la riapertura della fermata Repubblica, si è detto interdetto ai microfoni dei cronisti presenti: "Non è ferma solo quella, ma anche quella attigua". E i commercianti del posto si chiedono già cosa sia stato fatto in 8 mesi.