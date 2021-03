Roma, moglie Fonseca: "Dopo la sconfitta con la Lazio era molto deluso"

Stasera in Europa League la Roma affronterà lo Shakhtar Donetsk, ex squadra di Fonseca. La moglie del tecnico giallorosso è stata intervistata dalla stampa ucraina, alla quale ha rivelato un aneddoto che riguarda la disfatta della Roma contro la Lazio nell'ultimo derby del 15 gennaio: "Paulo non è quel tipo di allenatore che dopo una vittoria va in euforia e che dopo una sconfitta cade in depressione, anche se esige sempre molto. Dopo il derby contro la Lazio era sconvolto e amareggiato. Contro la Lazio è sempre fondamentale , c’è tanta rivalità, una folle intensità. Da entrambe le parti si vuole sempre vincere. A causa del risultato Paulo è rimasto molto deluso".

