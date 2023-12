Roma, Mourinho ascoltato in Procura: c'è l'ipotesi di patteggiamento

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Continua a tenere banco la situazione legata alle parole dello scorso di José Mourinho, tecnico della Roma, prima della partita contro il Sassuolo. Nella giornata di ieri, il portoghese è stato ascoltato dal procuratore federare Giuseppe Chinè, che presto prenderà una decisione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbero esserci stati dei risvolti positivi: Mourinho e Chinè hanno ripercorso le dichiarazioni sotto indagine sull’arbitro Marcenaro ("non ha stabilità emozionale per queste partite") e su Domenico Berardi ("È troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per far prendere i gialli").

La Roma, dal canto suo, si era subito schierata dalla parte del tecnico, preparando un dossier per scagionarlo e puntando sulla non perfetta conoscenza dell’italiano da parte dell'allenatore, tanto che dopo la partita Mou aveva parlato in portoghese di fronte alle telecamere. Data la recidività, potrebbe arrivare il deferimento. Non è ancora detta l'ultima parola, però, perché sembra che le parti stiano lavorando all'ipotesi del patteggiamento, che difficilmente sarebbe superiore ai dieci giorni. In questo modo, Mourinho salterebbe in pratica solamente una partita.