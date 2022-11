Roma, Mourinho e l' "allergia" alle domande dei giornalisti: "Non mette l'auricolare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'espulsione all'89' e il pareggio insoddisfacente contro il Torino, Josè Mourinho è intervenuto come di consueto ai microfoni di Dazn. Come già accaduto però, l'allenatore giallorosso non ha voluto indossare gli auricolari per ascoltare le domande dallo studio, un comportamento che non è sfuggito al giornalista Marco Russo, il quale ha commentato: "Sarebbe bello avere un contraddittorio come con tutti gli altri allenatori di Serie A, ma Mourinho ha deciso di avere questa condotta, di non mettere l'auricolare".