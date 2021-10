Roma, Mourinho: “Gap con la Juve? Loro in Champions, noi in Conference”

Alla vigilia del match di campionato contro la Juventus, José Mourinho ha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico portoghese della Roma in vista dell'ottava giornata di Serie A: "Contro la Juve sento che è una delle partite che mi piace giocare, ma non per un sentimento negativo. Piace a tutti giocare le partite più importanti. E' sempre una partita da tre punti, però il piacere di giocare contro le squadre più importanti è sempre una sfida che piace a tutti".

Avete ridotto il gap con i bianconeri? "Abbiamo iniziato il campionato solo qualche settimana fa. Sembra che ripeto tante le volte le stesse cose, ma la Juventus è una squadra che gioca per vincere la Champions, noi giochiamo per vincere la Conference League. La Juventus ha vinto nove campionati su dieci, noi ne abbiamo vinti zero su dieci. Loro hanno lavorato con Allegri per tanti anni, io sono arrivato tre mesi fa. Loro hanno una rosa con 25 giocatori internazionali d'esperienza, noi ne abbiamo 13/14 e poi un gruppo di bravi giovani che cercano di imparare e arrivare a quel livello. C'è una differenza, però quando siamo in campo 11 contro 11, fino all'ultimo secondo tutto questo si deve dimenticare, soprattutto noi dobbiamo farlo. Dobbiamo avere la personalità e il coraggio di arrivare lì e cercare di vincere"