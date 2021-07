Roma, Mourinho: "Io in fase discendente? Quello che per me è un disastro gli altri non lo hanno mai fatto..."

Giornata di presentazione in casa Roma dove il nuovo tecnico Josè Mourinho ha parlato alla stampa per la prima volta dopo aver concluso la quarantena di cinque giorni che ha trascorso a Trigoria. Tra i vari temi toccati l'allenatore portoghese ha fatto riferimento anche a chi da la sua carriera in fase discendente: "A chi lo pensa come rispondo? Non rispondo niente. Negli ultimi tre club ho vinto il campionato col Chelsea, tre trofei con lo United e una finale raggiunta col Tottenham. Quello che per me è un disastro altri non lo hanno mai fatto in vita loro, ma la colpa è mia, di ciò che ho fatto in passato".

