Calciomercato Lazio, Kamara del Marsiglia pista concreta: i dettagli

Il ritiro di Auronzo di Cadore è alle porte e la Lazio sta lavorando per mettere il prima possibile i nuovi acquisti a disposizione di Maurizio Sarri. Le operazioni Hysaj e Felipe Anderson sono a un passo dalla chiusura, così come il giovane Luka Romero, avviati anche i discorsi per Basic. La retrocessione del Bordeaux in Ligue 2 potrebbe da un lato favorire l'operazione dal punto di vista economico, dall'altro allungare leggermente i tempi visto che il club francese sarà impegnato nei ricorsi. Il discorso centrocampo però potrebbe non esaurirsi a Basic: secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la Lazio sta valutando attentamente Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.

RICHIESTA - Kamara ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e la trattativa con il Marsiglia è in una fase di stallo. Il classe '99 ha già rifiutato un paio di proposte del club francese e la sensazione è che l'entourage del giocatore voglia sfruttare la scadenza per favorire la cessione. Su di lui c'è il Milan, ma negli ultimi giorni la Lazio sta lavorando per un inserimento. In più il Marsiglia è interessato a Gonzalo Escalante, quindi i biancocelesti potrebbero imbastire una trattativa doppia. La richiesta per Kamara è di 20 milioni, con la disponibilità ad accettare anche operazioni fantasiose con lo slittamento del pagamento al prossimo anno (la scadenza 2022 preclude la strada del prestito con diritto di riscatto). Per la Lazio i 20 milioni rappresentano una richiesta eccessiva per un giocatore in scadenza, ma la possibilità di giocarsi la carta Escalante può rappresentare un jolly importante.

CENTROCAMPISTA E DIFENSORE - La sessione di calciomercato in corso riserverà tanti cambiamenti nella rosa della Lazio, oltre a garantire un sostanzioso ringiovanimento. Kamara in questo senso è perfetto: 21 anni, quindi non occuperebbe neanche il posto da over 22 nella lista dei 25 da consegnare alla Lega, centrocampista che può giocare anche da difensore. Per caratteristiche nel 4-3-3 di Sarri rappresenterebbe un'alternativa a Lucas Leiva, all'occorrenza anche a Luiz Felipe. Ottima fase difensiva, ma anche pulizia in uscita d'azione che lo rendono un giocatore adatto al gioco del neo tecnico biancoceleste. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili della Francia, ha già esordito in Champions League e ha tre stagioni da protagonista in Ligue 1. Un bel curriculum per un ragazzo del '99.

