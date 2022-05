Roma, Mourinho ossessionato dalla Lazio: "Ieri una squadra..." - AUDIO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma impatta contro il Bologna e viene raggiunta dalla Lazio. In conferenza stampa il tecnico giallorosso José Mourinho dimostra per l'ennesima volta la sua ossessione nei confronti della squadra biancoceleste: "Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e ventidue anni dopo continui a poter vincere una partita con gol in fuorigioco, perché ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco. Questo in ventidue anni non è cambiato e si continua a poter vincere una partita per un gol in fuorigioco e questo è per me una cosa con qualche significato". Nessuna parola sulla trattenuta di Kumbulla su Orsolini, il rigore e l'espulsione mancanti: senza questo episodio Mourinho sarebbe stato scavalcato dalla squadra che non nomina, ma ha sempre in testa. La Lazio.

CLICCA QUI PER SENTIRE L'AUDIO