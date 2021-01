Roma, nessuna tregua tra Dzeko e Fonseca: il bosniaco si allena da solo

Nessuna tregua in casa Roma tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. La rottura tra attaccante e allenatore è avvenuta nel post gara di Roma - Spezia in seguito a quanto accaduto durante il match che ha portato poi alla sconfitta a tavolino, oltre che a quella sul campo. Il bosniaco è stato escluso dal match di domenica contro i liguri, ufficialmente per una contusione, e anche nella giornata di oggi si è allenato da solo nel centro sportivo di Trigoria senza avere nessun contatto con il resto della squadra e con il mister. Il numero 9 è sul mercato anche se appare difficilissimo intavolare una trattativa in questi pochi giorni che rimangono alla chiusura del mercato.

