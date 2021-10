Roma, nuovo "sgarbo" alla Lega: all'Olimpico contro l'Empoli l'inno che vuole Mourinho

Continua la "battaglia" tra la Roma e la Lega di Serie A. In occasione del match di domenica contro l'Empoli, riporta gazzetta.it, la società giallorossa violerà nuovamente le disposizioni e metterà l'inno "Roma, Roma, Roma" dopo quello della Lega, ovvero "O' Generosa" di Allevi. Non si tratta della prima volta che accade uno "sgarbo" di questo tipo: anche prima della partita contro l'Udinese, la stessa Lega si era lamentata per questo comportamento, per poi decidere di aprire un procedimento contro il club. L'idea di mettere l'inno dopo quello della Seria A è di José Mourinho. La società si giustificherà sottolineando che, a causa della pandemia, il rapporto squadra - tifosi si è allentato. Per questo motivo, far cantare l'inno secondo le modalità scelte dalla società è un modo per ricreare l'entusiasmo e la passione che si respirava precedentemente.

Mancini in partenza per Bologna-Lazio: Acerbi osservato speciale

Lazio, anche Mauri sarà al Dall'Ara. Lo scatto in stazione: "Direzione Bologna" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE