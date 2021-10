Mancini in partenza per Bologna-Lazio: Acerbi osservato speciale

Bologna - Lazio è alle porte. Solo qualche ora e il match avrà inizio. Se la partita è tutta in "famiglia", è vero anche che il Dall'Ara si tingerà di biancoceleste. Non a caso infatti, è stato avvistato il ct dell'Italia Roberto Mancini in stazione per dirigersi presso lo stadio. Mercoledì 6 ottobre andrà in scena Italia - Spagna, la semifinale di Nations League, oggi sarà l'occasione per studiare da vicino Acerbi, l'unico di Bologna e Lazio ad essere tra i convocati del ct. Lazzari non è stato chiamato, out invece Immobile che rimarrà fermo per i prossimi giorni per essersi lesionato il muscolo semimembranoso della coscia destra.

