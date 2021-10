Lazio senza Immobile, Muriqi a caccia del riscatto: a Formello si attende la "svolta"

La Lazio di Sarri si presenta all'esame di maturità senza il capitano, nonché il capodannoniere del campionato e colui che, da solo, ha effettuato un terzo delle conclusioni verso la porta avversaria. Senza Ciro Immobile la sfida contro il Bologna diventa ancora più difficile contro i biancocelesti che, oggi al Dall'Ara, sono alla ricerca del terzo successo in otto giorni dopo quello nel derby e contro la Lokomotiv. Più d'una le soluzioni di Sarri per sostituire il bomber: potrebbe chiedere a Pedro di giocare come "falso nove" oppure rilanciare Muriqi dal 1'. Il kosovaro, fino a questo momento, ha avuto più d'un problema, non dando quasi mai l'impressione di poter caricarsi sulle spalle - come fa Ciro - il potenziale offensivo della squadra. Basti pensare che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, in 41 partite disputate in biancoceleste, ha segnato appena due gol.

LA SCOSSA - L'assenza di Immobile, tuttavia, potrebbe essere una "scossa" per lui. A Formello sono convinti che presto si possa sbloccare e dimostrare anche in Italia quanto di buono fatto in Turchia e in nazionale. Per il kosovo è una certezza e questo periodo, caratterizzato anche dagli impegni nella propria selezione, potrebbe essere una vera svolta per Muriqi. Forse in campo a Bologna - se si opterà per Pedro falso nove ci sono comunque buone probabilità di vedere Muriqi in campo a gara in corso - e titolarissimo nel suo Kosovo. Nel caso in cui poi lo stop di Immobile dovesse prolungarsi, Vedat sarebbe chiamato a non far sentire la sua mancanza nel lungo periodo. Niente di più complicato, considerando quanto Ciro ha dato alla Lazio. Ma ora, dopo un anno complicato e la conferma avuta dalle parti di Formello, è il momento, per l'attaccante, di riscattarsi.

