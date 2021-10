Bologna - Lazio, la carica social del club: "È il giorno della sfida!" - FOTO

Derby e Lokomotiv Mosca, poi Bologna. Continua il tour de force della Lazio di Sarri, che tra qualche ora scenderà sul campo del Dall'Ara per affrontare la squadra di Mihajlovic. I biancocelesti stanno vivendo un momento positivo dopo gli ultimi due successi, ma serve chiudere in bellezza per "godersi" la sosta delle nazionali e tornare, più carichi di prima, per l'impegno contro l'Inter. Nel frattempo, a qualche ora dal fischio d'inizio, è arrivato come di consueto il post social della Lazio con cui si ricorda l'appuntamento di oggi. Ricapitolando data e orario del match, ecco la carica del club: "È il giorno della partita".

