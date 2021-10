Bologna, Soumaoro falso positivo: ci sarà contro la Lazio

Solo 48 ore fa Adama Soumaoro è risultato positivo al Covid, per questo per il calciatore sono scattate tutte le procedure del caso e il resto del gruppo squadra si è sottoposto ad una serie di tamponi per scongiurare il rischio di un focolaio. La situazione però in poco tempo è cambiata: come riportato da Il Resto del Carlino infatti l'ex Lille si è sottoposto ad altri due tamponi che hanno dato esito negativo. Per questo motivo il francese è stato considerato un falso positivo e sarà quindi arruolabile nel match di domani tra Bologna e Lazio in programma alle 12:30.

