Lazio Women, Morace verso l'esonero: fare punti a Sassuolo potrebbe non bastare

Se il percorso in Serie B dello scorso anno è stato paragonato all'ascesa in Paradiso, quello appena iniziato dalla Lazio Women in Serie A sembra la discesa negli inferi. Carolina Morace si è insediata sulla panchina biancoceleste lo scorso febbraio portando la squadra in vetta alla classifica del campionato cadetto con record annessi. La rivoluzione tecnica attuata dalla coach in questa stagione al momento non sta rendendo: il ricambio generazionale, con l'acquisto di molte giocatrici provenienti da campionati esteri a discapito dei pilastri dello spogliatoio, non ha portato grandi risultati: quattro sconfitte su quattro partite giocate, 17 gol subiti e solo 3 realizzati. La società non è per niente contenta e per questo starebbe pensando di cambiare coach nonostante la Morace abbia rinnovato il contratto a inizio anno.

PROSSIMO MATCH - Domenica le capitoline andranno in trasferta allo Stadio Ricci di Sassuolo e sono chiamate a vincere per loro, ma anche per la loro coach. Non sarà facile visto che le neroverdi stanno attraversando un momento d'oro (seconde da sole a punteggio pieno, con la possibilità di agganciare la Juventus al primo posto). La Lazio dovrà dimostrare carattere e tenacia per non continuare a soccombere e allontanare la possibilità di rimanere nel massimo campionato italiano.