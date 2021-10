Bologna - Lazio, Sarri carica la squadra: ecco la frase "urlata" dopo il derby

"Dopo il derby ci aspettano le partite più difficili. Andiamo avanti così, continuiamo col gioco veloce". Così ha parlato Maurizio Sarri tra metà settimana e le ore scorse. Il tecnico ha avvertito la Lazio, vanno trovate freschezza e lucidità per centrare la terza vittoria di fila sul campo del Bologna. I giorni precedenti alla gara non sono stati semplici da affrontare, riporta la rassegna stampa di Radiosei, complice il problema fisico di Immobile e le condizioni non ottimali di Milinkovic. La vittoria contro la Lokomotiv va imitata, non divinizzata. Dopo il derby si sono notati dei miglioramenti.

ULTIMO SFORZO - L'allenatore è chiamato a risolvere due difetti. La Lazio non ha mai tenuto la porta chiusa nelle sei partite di campionato. Si tratta di un primato negativo che nell'era dei tre punti non s'era mai registrato. I biancocelesti sono poi la squadra che ha ottenuto più punti da situazioni di svantaggi. Segnale di grande reattività, è vero, ma l'invito ora è quello di non andare troppe volte sotto nel punteggio. Partenze "a razzo" e continuità nei secondi tempi, Sarri è stato chiaro. Sul primo punto è stato accontentato: la Lazio ha realizzato più gol di tutti nei primi tempi del campionato (nove). Contro il Bologna, con le sue squadre, "Mau" ha vinto sette gare su otto. Il tecnico ha chiesto un ultimo sforzo: l'obiettivo è il colpo fuori casa dopo la sconfitta di Milano e il pareggio di Torino.

