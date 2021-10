Lazio, anche Mauri sarà al Dall'Ara. Lo scatto in stazione: "Direzione Bologna" - FOTO

Ancora qualche ora d'attesa e poi al Dall'Ara comincerà la sfida di campionato tra Bologna e Lazio. Per seguire da vicino i propri beniamini alla ricerca del terzo successo in otto giorni, i tifosi biancocelesti sono partiti alle prime luci del mattino. Chi in macchina, chi in treno, in tanti si stanno recando nella città emiliana per godersi da vicino la sfida tra la compagine di Sarri e quella di Mihajlovic. Anche Stefano Mauri sta raggiungendo Bologna. Almeno è questo quello che si comprende dalla foto condivisa sul proprio profilo Instagram. L'ex Lazio si è ripreso mentre è nella stazione Termini di Roma. Poi la didascalia che non lascia spazio a dubbi: "Direzione Bologna".

