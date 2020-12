Roma, Pellegrini tra polemiche e critiche: avanza l’ipotesi della cessione

Non vive un gran momento Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Il rapporto con la tifoseria giallorossa, non è più idilliaco da tempo: spesso criticato nell'ultimo periodo dai supporter romanisti per prestazioni poco convincenti, l'ex Sassuolo potrebbe pensare di lasciare la capitale. L'ultimo episodio, accaduto sui social dopo Roma – Sassuolo, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, di un rapporto non più sereno tra Pellegrini e la Roma. “Ho sbagliato ad utilizzare la parola falliti, ma non era per la critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo...ma per chi insulta...”. Aveva scritto così il centrocampista nella serata di ieri, tornando sui suoi passi e chiedendo scusa dopo aver risposto senza mezze misure ad alcune critiche dei tifosi ricevuti sui social. Se queste scuse basteranno o meno a recuperare il rapporto tra giocatore e tifosi, e a evitare una cessione, lo dirà il campo, e il tempo.

Champions League, Lazio tra qualificazione e primo posto: tutte le combinazioni

Lazio - Bruges, dove vedere la partita in tv e in streaming

TORNA ALLA HOME PAGE