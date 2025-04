Roma, Soulé a Dazn: "Se faccio gol? Speriamo. Dybala ci manca..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il calciatore della Roma Matias Soulé ha parlato, nel pre partita a Dazn, della stracittadina che sta per iniziare, con un pensiero anche per Paulo Dybala che non sarà presente in campo, ma in panchina, per caricare i compagni: “Sto bene, adesso giocando una volta a settimana siamo più in forma. Sto bene, ho preso più fiducia nelle ultime gare, sono contento, speriamo di continuare così. Dybala? Lui è venuto con noi, sarà fondamentale la sua carica, ci manca tanto ma daremo tutti per soddisfarlo. Gol? Speriamo”.