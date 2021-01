Roma - Spezia, Giordano: “Mi sembra davvero ridicolo. Può capitare una volta...”

La Roma viene eliminata dagli ottavi di Coppa Italia dallo Spezia dal regolamento. Sul campo finisce 4-2 per i liguri, ma i giallorossi sarebbero usciti comunque dalla competizione in quanto Fonseca ha effettuato una doppia sostituzione nei tempi supplementari. Durante la telecronaca Rai, Bruno Giordano ha detto la sua facendo riferimento all'episodio di Diawara nella prima giornata di campionato: "La trovo una cosa davvero ridicola. Posso capire la prima volta contro l'Hellas. Ma la società non può comportarsi così".