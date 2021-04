Roma, Spinazzola infortunato: ecco quanto deve stare fermo

Fonseca dovrà fare a meno di Spinazzola per qualche settimana. Il terzino della Roma si è infortunato durante la partita di Europa League contro l'Ajax ed è uscito dal campo dolorante. Gli esami clinici svolti nelle ore seguenti non hanno accertato l'entità dell'infortunio: potrebbe trattarsi di una lesione al flessore della gamba sinistra, per questo i medici vogliono sottoporlo a una risonanza magnetica nei prossimi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore salterà sicuramente le sfide con il Bologna, il ritorno con l'Ajax e la partita successiva con il Torino. Probabilmente tornerà a disposizione il 22 aprile, ma al momento è difficile dirlo. Gli approfondimenti che verranno fatti faranno chiarezza sul quadro clinico.

