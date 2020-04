Roma, Totti: "Lazio? Spero ci possa essere un black out il prima possibile"

Nel corso della lunga intervista rilasciata da Francesco Totti a Sky Sport, l'ex Roma, tornato a parlare del ritiro, del rapporto con Spalletti e dell'addio alla Nazionale, si è espresso anche sulla rivalità con la Lazio e con alcuni biancocelesti. L'ex attaccante ha menzionato, prima di tutti, l'attuale allenatore degli storici avversari: "Con Simone Inzaghi ho sempre avuto un bellissimo rapporto, condividiamo tanti amici ed abbiamo fatto un percorso insieme. È uno degli allenatori più forti che c’è in Serie A. Sarei stato più contento se avesse allenato un'altra squadra. Da tifoso della Roma spero che la Lazio si fermi il prima possibile. Sono quelle annate in cui ti dice tutto bene. Spero ci possa essere un black out il prima possibile. Con Nesta c’è sempre stata rivalità, anche se il rapporto era e sarà sempre ottimo, anche se lui era il Capitano della Lazio e io della Roma. Il calcio è cambiato adesso, bisogna cambiare la mentalità".

