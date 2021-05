Roma, Ubaldo Righetti ricoverato in terapia intensiva: i dettagli

Momenti di appresione nel mondo del calcio e del tifo giallorosso. Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e oggi opinionista della tv ufficiale del club, è stato infatti ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea a seguito di un infarto sopraggiunto mentre giocava una partita di paddle. Come detto la prognosi è riservata in quanto Righetti sarebbe stato colpito anche da un secondo infarto.

