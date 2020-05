Roma, Zaniolo persevera sui social: l'ossessione dell'antilaziale... FT

Non riesce proprio farne a meno Nicolò Zaniolo. Quella del giovane centrocampista della Roma nei confronti della Lazio è una vera ossessione. Neanche una settimana dopo l'ultima pessima figura sui social, Zaniolo ci ricasca e offende nuovamente la Lazio e il popolo biancoceleste. In un montaggio che lo ritrae difronte la Curva Sud, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha deciso appositamente di metterci in bella vista uno stendardo con la scritta "Lazio mer*a".

Che il calciatore giallorosso abbia un rapporto morboso coi social network, ce ne eravamo già accorti, ed è anche comprensibile di questi tempi. Ma probabilmente non è l'unica fissazione con la quale convive. Forse qualcuno, all'interno del suo staff di lavoro, dovrebbe ricordargli il ruolo da professionista che ricopre, oltre che quello di esempio per i più piccoli. Per lo meno per compensare alla mancanza di educazione...