Sabatini: "La Serie A riprenderà. Lazio? Non più così favorita"

Il giornalista di Sportmediaset, Sandro Sabatini, intervenendo ai microfoni dell'emittente Radio Sportiva, ha parlato della possibile ripresa del campionato: "Se la Serie A non dovesse ripartire? Non si sa quando ma il campionato verrà portato a termine. Lazio? Non la vedo più così favorita per lo scudetto. Partite senza pubblico? Manca un po' di agonismo, un po' di sprint in più, sembra una partita di allenamento".

CORONAVIRUS, IL GOVERNO PRONTO A FERMARE DEFINITIVAMENTE IL CALCIO

SERIE A, RIPRENDERE O FERMARSI? ECCO GLI SCHIERAMENTI DEI PRESIDENTI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE