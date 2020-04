Serie A, riprendere o fermarsi? Ecco gli schieramenti dei presidenti

RASSEGNA STAMPA - Il coronavirus ha cristallizzato tutto. La popolazione è ferma in casa, mentre il covid-19 ha messo a dura prova il sistema sanitario di buona parte del Mondo. In Italia il trend e i numeri sembrano dare un po' di respiro e si può pensare a programmare la vita dal 4 maggio in poi. Lo sport è tutto fermo e il calcio, in particolare, spera di tornare ad allenarsi proprio in quella data per ripartire alla fine del mese. Il Governo, però, appare scettico, ma i club sono in pressione soprattutto per evitare la catastrofe economica. Non tutti la pensano allo stesso modo e anche in Serie A c'è stata bagarre. Da una parte c'è sempre Claudio Lotito, in prima linea nel voler ripartire il prima possibile. Il presidente della Lazio ha sempre avuto al suo fianco Aurelio De Laurentiis, anche lui convinto nel ricominciare. Sul fronte del no, invece, ci sono Cellino e Cairo che vogliono prima eliminare quasi definitivamente il virus.

FAVOREVOLI - Negli ultimi giorni la situazione è notevolmente cambiata. Se inizialmente i presidenti erano scettici, con il passare delle settimane quasi tutti si stanno convincendo che sia importante riprendere. A Lotito e De Laurentiis si sono affiancati nell'ordine Giulini (Cagliari), Percassi (Atalanta), Pallotta (Roma), Commisso (Fiorentina), Setti (Verona) e Pizzarotti (Parma). Nelle ultimissime ore, poi, si sarebbero convinti anche Zhang (Inter), Scaroni (Milan), Rossi (Sassuolo), Sticchi Damiani (Lecce), Agnelli (Juventus) e Saputo (Bologna). Nonostante a decidere sia il Governo, è chiaro che il parere della FIGC, con Gravina perentorio e deciso a tornare in campo, e quello di Inter, Milan e Juventus (in aggiunta a Lazio, Napoli e Roma) possa incidere nella decisione.

CONTRARI E INDECISI - Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, Cairo e Cellino restano sulla posizione del no. Insieme a loro ci sono anche Preziosi del Genoa e Soldati dell'Udinese. Non si sono totalmente schierati da una parte o dall'altra, invece, Ferrero della Samp e Mattioli della Spal. Le prossime saranno le giornate decisive per tornare in campo e, in alcuni casi, salvare non solo la stagione, ma anche le società.

