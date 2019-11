Salernitana - Ascoli, Lombardi porta in vantaggio i granata al 24' di gioco

Cristiano Lombardi, talento della Lazio che sta vivendo un’esperienza in prestito tra le fila della Salernitana, è andato a segno nella partita che si sta giocando in questi minuti tra la compagine granata e l’Ascoli. Al 24’, l’attaccante classe ’95 ha portato in vantaggio i suoi con una conclusione potente da venti metri. Con un’ipotetica vittoria, la squadra campana arriverebbe al sesto posto, raggiungendo 21 punti in classifica.

