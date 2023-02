TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria bella e importante quella in Conference League per la Lazio. La squadra di Sarri ha battuto il Cluj grazie alle rete di Immobile e ha conquistato tre punti importanti in vista della gara di ritorno. Adesso l'obiettivo è tornare a vincere anche in campionato dopo il ko interno contro l'Atalanta. I biancocelesti scenderanno in campo domenica 19 febbraio nella difficile trasferta contro la Salernitana.

Salernitana - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta televisiva su Dazn tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Chi invece è abbonato a Sky potrà utilizzare il decoder Sky Q sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”.