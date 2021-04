Sambenedettese, testa di maiale trovata davanti casa del presidente

E' sempre più pesante l'aria che si respira a San Benedetto del Tronto. Dopo i mancati pagamenti degli stipendi e la conseguente agitazione dei giocatori, il club è sull'orlo del baratro con il fallimento alle porte. Il presidente Domenico Serafino è stato anche deferito dal Tribunale Federale e questo non ha di certo aumentato la stima dei tifosi nei suoi confronti, ma, allo stesso tempo, non permette ai supporters di compiere gesti così estremi come quello avvenuto in serata. Secondo VeraTv, sarebbe stata recapitata a casa del numero uno della Samb, una testa di maiale con attaccata una sua foto. L'intera situazione sfiora i limiti del grottesco. La situazione non è affatto semplice, considerando anche che c'è un campionato da finire.