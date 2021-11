Sampdoria, avvio da record per Candreva: l’ultima volta con la Lazio…

Un avvio di stagione supersonico quello di Antonio Candreva con la maglia della Sampdoria. L'esterno romano classe 1987 ha già totalizzato, in tredici giornate di campionato, 5 gol. L'ultimo oggi sul campo della Salernitana che ha consentito alla Samp di tornare al successo. Come riporta Opta, questo è il miglior dato per il numero 87: il massimo a questo punto del torneo, erano le 4 messe a segno con la Lazio nella stagione 2013/14 sotto la gestione di Petkovic.