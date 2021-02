Sampdoria, giorno di riposo per la squadra: domani la ripresa degli allenamenti

Non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta di ieri. La Lazio deve mettere alle spalle il ko contro l'Inter e pensare al prossimo impegno. Sabato all'Olimpico arriva la Sampdoria di mister Ranieri e servirà la gara perfetta per portare a casa tre punti importantissimi. Intanto i blucerchiati arriveranno a Roma freschi di vittoria contro il Sassuolo. Il tecnico dei doriani ha concesso alla squadra un giorno di riposo, gli allenamenti ripartiranno domani come specificato dalla società con un comunicato: "Un giorno di riposo e poi testa alla Lazio. Claudio Ranieri ha dato appuntamento ai suoi ragazzi martedì mattina a Bogliasco, giorno in cui si riprenderanno gli allenamenti e si comincerà a preparare la trasferta di sabato a Roma".

