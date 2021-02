Inter - Lazio, Pecci: "Conte da 6, meglio i biancocelesti". Tardelli: "A Inzaghi darei un 6,5"

Conclusa la sfida tra Inter - Lazio, è il momento delle pagelle. Eraldo Pecci e Marco Tardelli, ospiti della Domenica Sportiva, hanno giudicato, in particolare, i due allenatori, oltre alla prestazione in generale delle due squadre. Il primo non è stato particolarmente clemente con il tecnico nerazzurro, a cui ha riservato la sufficienza: "Conte da 6, perché per me ha giocato meglio la Lazio, ma lui ha vinto". Il "collega", incaricato i dare i voti ai biancocelesti, ha optato per un 6,5 a Inzaghi: "Sì, perché la Lazio per me ha fatto la partita. I giocatori, però, non hanno dato quel qualcosa in più che serviva".

Juventus, Cuadrado out almeno 10 giorni: il colombiano può rientrare contro la Lazio

Brambati: "Conte sul pezzo, la Lazio mi ha deluso"

TORNA ALLA HOMEPAGE