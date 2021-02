Brambati: "Conte sul pezzo, la Lazio mi ha deluso"

Un ko che fa male quello subito ieri dalla Lazio di mister Inzaghi uscita sconfitta da San Siro per mano dell'Inter che si è imposta per 3-1. Questo il pensiero dell'ex calciatore e tecnico Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "L'Inter ha messo in fila una serie di risultati importanti e ha dato una bella botta al campionato. Conte sta sempre sul pezzo, forse ogni tanto esagera ma è così. E' uno che richiama tutti quando sente il sangue del nemico e può azzannare. E ieri lo ha fatto contro una Lazio che mi ha deluso".

