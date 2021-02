Bonolis: "La Lazio ha una rosa poco ampia. Bayern? Sarà dura, ma mai dire mai"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Lazio si prepara alla prossima sfida contro la Sampdoria prima della gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro, ha analizzato il match di ieri a Radio Radio parlando anche del duro test che aspetta i biancocelesti contro i tedeschi.

IL CAMPIONATO - "C’è equilibrio in campionato. Dopo anni di dominio di Juventus, abbiamo un bel campionato. Con Inter e Milan, ma anche squadre come Lazio ed Atalanta che possono sempre dare fastidio a squadre come la Juventus stessa. Pirlo dovrà ancora trovare una sua quadra, bisogna dargli del tempo. Non si vede spesso un allenatore così giovane in una squadra così ambiziosa."

INTER-LAZIO - "Credo che l’Inter e la Lazio giochino entrambi allo stesso modo e giocano di ripartenza. Il primo che segnava avrebbe potuto mettere in difficoltà l’altra squadra, chiudendosi in modo giusto. La Lazio solitamente difende bene, ma il fatto di dover recuperare il punteggio ha favorito delle ripartenze dell’Inter, che si è comunque chiusa bene."

LA CHAMPIONS - "La Lazio ha una rosa poco ampia e deve affrontare il Bayern, ho la sensazione che sarà particolarmente dura per la squadra biancoceleste, poi mai dire mai."