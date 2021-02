Juventus, Cuadrado out almeno 10 giorni: il colombiano può rientrare contro la Lazio

Lesione di basso grado al bicipite femorale. È questo l’esito degli esami effettuati in mattinata al J|Medical da Juan Cuadrado. Il colombiano verrà rivalutato tra dieci giorni, ma salterà sicuramente le prossime sfide della Juventus contro Porto, Crotone e Verona. L'obiettivo sembra essere quello di tornare a disposizione di mister Pirlo per la sfida con lo Spezia di inizio marzo o, al più tardi, per il big match contro la Lazio, in programma sabato 6 marzo.

Lazio, Armini festeggia Fares via social: "Auguri fratellone" - FOTO

Bonolis: "La Lazio ha una rosa poco ampia. Bayern? Sarà dura, ma mai dire mai"

TORNA ALLA HOMEPAGE