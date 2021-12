Sampdoria - Lazio, è sempre più "King Ciro": dopo la doppietta arriva l'omaggio della Uefa! - FOTO

Ha giocato un tempo, ma tanto è bastato a Ciro Immobile per siglare una doppietta decisiva per il risultato maturato dalla Lazio sul campo della Sampdoria. L'attaccante, terminato l'intervallo, si è seduto in panchina dopo un problema fisico accusato nel corso dei primi 45' di gioco. Ha lasciato spazio a Muriqi, ma al triplice fischio i complimenti sono tutti per lui. Inclusi quelli della Uefa. Condivisa una foto dell'attaccante sul profilo dell'Europa League, è stato aggiunto: "Ciro Immobile è ora a quota 16 gol stagionali in 19 gare in tutte le competizioni".

It's now 16 goals from 19 games in all competitions this season for Lazio's Ciro Immobile. #UEL pic.twitter.com/T0GZUwK5N6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 5, 2021

CLASSIFICA - Lazio corsara a Marassi: agganciata la Roma - FOTO

È una Lazio pazza a Marassi: primo tempo sontuoso e poi il blackout, ma la Samp è battuta

TORNA ALLA HOMEPAGE