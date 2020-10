Sampdoria - Lazio, probabili formazioni: poca scelta dietro, Caicedo guida l'attacco

Comincia la settimana della ripresa per quanto riguarda il campionato, la Lazio si prepara alla trasferta in casa della Sampdoria con vista sulla Champions League: solo tre giorni dopo, infatti, arriva il Borussia Dortmund ospite all'Olimpico. Poche scelte in difesa per Inzaghi: con Radu e Bastos fuori dalla lista per infortunio e Luiz Felipe che ancora non recupera appieno un segnale positivo arriva da Vavro, che con la sua Slovacchia ha giocato 112 minuti da titolare contro l'Irlanda e si candida per una maglia da titolare. Parolo riadattato al centro del reparto arretrato è favorito sullo slovacco, mentre Hoedt dovrebbe essere convocato. Sulle fasce assente Marusic per una distorsione, maglia da titolare per Fares a sinistra. Il resto del centrocampo dovrebbe essere quello classico biancoceleste, salvo un eventuale turnover da decidere in settimana. Con Immobile assente per squalifica l'attacco sarà guidato da Caicedo, mentre al suo fianco si giocano il posto Correa, Muriqi e Pereira.

Probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo. A disp.: Reina, Alia, Hoedt, Vavro Armini, D. Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Muriqi. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Radu, Luiz Felipe, Bastos, Marusic, Lulic

Squalificati: Immobile

Diffidati: -