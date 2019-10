Sampdoria - Roma, Vieira sugli ululati: "Li ho sentiti io, ma non solo..."

Durante il primo tempo della partita tra Sampdoria e Roma, alcuni tifosi giallorossi hanno indirizzato degli ululati al centrocampista blucerchiato Ronaldo Vieira. E proprio il protagonista di questo avvenimento si è fermato ai microfoni di Rai Sport per commentarlo: "Ho sentito, anche altri li hanno sentiti, ma non voglio parlare di questo. Non dovrebbero succedere queste cose, andiamo avanti”. Vieira, seppur contrariato da quest'episodio, non ha voluto alimentare polemiche. Ma è curioso apprendere che nessun provvedimento sia stato preso dal direttore di gara durante il match.

