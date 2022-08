Sampdoria, Winks all’arrivo: “Ci vediamo con la Lazio”. Ma…

Finalmente Winks. Grande colpo per la Sampdoria che nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo del playmaker inglese dal Tottenham. Il classe '97 è sbarcato all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con il sorriso stampato sul volto e tanta voglia di fare. L'ex Spurs si è presentato ai cronisti presenti con queste parole: "Sono contento di essere qui, aiutare la squadra e lavorare con l’allenatore. Giocare in Italia è sempre stato quello che volevo, sono felice di essere qui. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria, speriamo che la stagione vada bene. Ci vediamo domani alla partita". Winks non è stato inserito da Giampaolo nella lista dei convocati e dunque sarà a Marassi, ma in tribuna a seguire i suoi nuovi compagni impegnati contro la Lazio di Sarri.