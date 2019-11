San Lorenzo, un ex calciatore della Lazio in lizza per la panchina

Secondo quanto riportato dalla CNN in Argentina, il San Lorenzo starebbe pensando ad un nuovo allenatore, da acquistare nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Tra i nomi presi in considerazione ci sarebbero due vecchie conoscenze della Serie A: il primo è Ramon Diaz, che ha già allenato la squadra due volte in carriera; il secondo è Hernan Crespo che, dopo l’esperienza al Banfield, è attualmente svincolato. Per l’ex Lazio si profila la possibilità di iniziare una nuova avventura da tecnico con il 'Ciclon'.

