Lazio, Giordano: “La sosta arriva nel momento giusto. Sull’Europa…”

L'ex biancoceleste Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha fatto un bilancio dell'ultimo mese in casa Lazio, tra vittorie in campionato e delusioni europee: "La Lazio ha rimesso apposto tutto nell'ultimo mese, purtroppo non in Europa. Quattro partite vinte di seguito l'hanno portata ad avere una classifica bellissima. La squadra di Inzaghi in questo mese ha fatto grandi cose. La Lazio ora vive di entusiasmo, ma sono felice che ci sia la sosta per aiutare alcuni giocatori, Immobile compreso, a rimettersi apposto. Resta l'amarezza per le due sconfitte con il Celtic. Sarebbe bastato un pareggio all'Olimpico per poterci provare fino alla fine. Certo che potrebbe essere un vantaggio poter giocare solo il campionato. La delusione maggiore è il Napoli. Ha tutte le possibilità per recuperare, ma non è semplice. La Roma è rimasta a galla abbastanza bene, mentre il Cagliari ha programmato bene, hanno fatto un mercato importante ed un centrocampo forte. Per loro sarebbe già incredibile andare in Europa League”.

