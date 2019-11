Lazio, Delio Rossi: "Immobile un leader, si spende per i propri compagni"

Apprezzamenti, solo parole positive per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio sta riscrivendo la storia recente del club e non solo a suon di gol. Su di lui è espresso anche l'ex tecnico biancoceleste Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Contento per lui, è un ragazzo intelligente. Oltre ai gol è un giocatore che aiuta molto la squadra, si sente importante e si spende tanto per i propri compagni".

