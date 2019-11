Lazio, in Italia solo l'Atalanta ti batte per palle gol create: il dato

C'è da dirlo, dietro l'Atalanta si è formato un abisso. Un vuoto che, come riportato da Stats Calcio, solo la Lazio sta provando a colmare. Parliamo delle grandi occasioni da gol create in queste dodici giornate di campionato. Il noto sito di statistiche le ha raccolte tutte formando questa top 5: Atalanta 50, Lazio 35, Napoli e Roma 34, Bologna 32. L'andamento delle prime due posizioni rispecchia quello dei gol segnati. Nerazzurri e biancocelesti infatti, rispettivamente con 30 e 28 marcature realizzate, sono i due migliori attacchi della Serie A. Il non eccessivo distacco tra reti e palle gol confezionate rende però giustizia alla squadra di Inzaghi, evidentemente molto più cinica sotto porta di quello che a volte lascia trapelare il campo. Di seguito, ecco la graduatoria al completo:

1) Atalanta: 50

2) Lazio: 35

3) Napoli: 34

4) Roma: 34

5) Bologna: 32

6) Inter: 29

7) Juventus: 29

8) Sassuolo: 25

9) Verona: 24

10) Torino: 23

11) Fiorentina: 22

12) Cagliari: 22

13) Genoa: 19

14) Milan: 18

15) Lecce: 18

16) Parma: 17

17) Sampdoria: 15

18) Brescia: 13

19) Udinese: 12

20) SPAL: 12

LAZIO, BERISHA VERSO L'ADDIO

LAZIO, CERCASI POSTO FISSO IN DIFESA

TORNA ALLA HOMEPAGE